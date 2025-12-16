Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Эквадор
  3. Quito Canton
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Quito Canton, Эквадор

2 объекта найдено
Квартира 7 комнат в Cumbaya, Эквадор
Квартира 7 комнат
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Этаж 1/8
Наслаждайтесь лучшим районом Кумбая Кито в этой потрясающей новой квартире, готовой к переез…
$360,000
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кито, Эквадор
Квартира 3 комнаты
Кито, Эквадор
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 9
Инвестиционный отдел для продажи в Эль-Батане, одном из секторов с самым высоким приростом к…
$315,000
Параметры недвижимости в Quito Canton, Эквадор

