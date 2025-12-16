Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эквадор
  3. Muisne
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Muisne, Эквадор

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Mompiche, Эквадор
UP UP
Дом 2 спальни
Mompiche, Эквадор
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Количество этажей 2
Пляжный дом для продажи владельцем - 500 м от пляжа - Момпиче, ЭквадорПрямая частная продажа…
$120,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Español
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Muisne, Эквадор

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти