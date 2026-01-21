  1. Realting.com
NEXUS INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Cl 19 #6-48, Pereira, Risaralda
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2024
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Español
Веб-сайт
nexusingenieriayconsultoria.com/
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
О застройщике

NEXUS Engineering and Consulting S.A.S. - колумбийская компания, специализирующаяся на структуре, управлении, дизайне, продвижении, продаже и строительстве проектов недвижимости, с присутствием и стратегическим фокусом в Eje Cafetero.

Он рождается из убеждения, что строительство выходит за рамки строительных конструкций: это создание ценности, забота о каждой детали и превращение каждого проекта в прочную и надежную инвестицию. В Nexus мы интегрируем инженерию, архитектуру, финансовое планирование и коммерческое видение, предлагая комплексные решения, которые сопровождают клиента от первоначальной идеи до окончательной поставки.

Наша работа отличается технической строгостью, прозрачностью, превосходством в реализации и человеческим подходом, пониманием того, что каждый проект представляет собой мечты, наследие и будущее. Мы заботимся о инвесторах, застройщиках и семьях, которые ищут безопасность, качество, оценку и продуманный жизненный опыт.

В Nexus Engineering and Consulting S.A.S. мы реализуем проекты с целью, сочетая знания, инновации и приверженность созданию пространств, которые выходят за рамки времени.

Услуги

1. Структура проекта и управление
• Техническое, финансовое и правовое развитие и осуществимость.
• Стратегическое планирование и график работы.
• Бюджеты, контроль за расходами и контроль за осуществлением.
• Комплексное управление объектами недвижимости и строительными проектами.

2 Архитектурно-технический дизайн
• Концептуальный и исполнительный архитектурный дизайн.
• Структурные, гидравлические, санитарные и электрические конструкции.
• Технические исследования и специализированные консультации.
• Проектные пакеты для жилищного строительства, торговли и страновых проектов.

3. Строительство и строительство
• Строительство городского и сельского жилья.
• Строительство в режиме «под ключ» или по полной стоимости.
• Реконструкции, усиления и корректировки.
• Внедрение высоких стандартов качества и технического контроля.

4.Продвижение и маркетинг недвижимости
• Продажа собственных проектов недвижимости и третьих лиц.
Маркетинг и стратегии запуска проектов.
• Коммерческое сопровождение и закрытие продаж.
• Персонализированное внимание к покупателям и инвесторам.

5. Недвижимость и инвестиционный консалтинг
• Анализ рынка и исследования восстановления.
• Структурирование проектов для инвестиций и рентабельности (ROI).
• Консультирование при покупке, продаже и развитии недвижимости.
• Оценка возможностей недвижимости.

6. Комплексная поддержка клиентов
• Консультирование на протяжении всего процесса.
• Управление техническими процедурами, разрешениями и координация.
• Послепродажный уход и мониторинг проектов.

Наши агенты в Колумбии
DIOMER AUGUSTO SALDARRIAGA VINASCO
DIOMER AUGUSTO SALDARRIAGA VINASCO
1 объект
