О застройщике

Наша команда MakTune воплощает в себе профессионализм и преданность делу в сфере недвижимости. Каждый участник привносит уникальный набор навыков, знаний и энтузиазма, объединенных общим стремлением к совершенству. От опытных ветеранов с многолетним опытом работы в отрасли до динамичных и дальновидных людей — наша разнообразная команда слаженно сотрудничает, чтобы предоставлять нашим клиентам непревзойденный сервис.

О нас

Добро пожаловать в Maktune Properties, где мы переосмысливаем опыт работы с недвижимостью, предлагая исключительный сервис и преданность нашим клиентам' мечты. Мы являемся надежным партнером в мире недвижимости.

Наша миссия — объединить отдельных людей и семьи с их идеальными домами. Мы беремся за строительные проекты для частных клиентов, корпоративных организаций и государственных полугосударственных предприятий

Мы гордимся своей честностью, профессионализмом и подходом, ориентированным на клиента, поэтому гарантируем, что ваш путь в сфере недвижимости будет безупречным, полезным и точно адаптированным к вашим потребностям.

Мы находимся по адресу: 26, Oladipo Labinjo Crescent, Off Bode Thomas, Сурулере, Лагос, Нигерия.