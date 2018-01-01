European Village
Грузия, Батуми, Гонио, ш. Андрея Первозванного, 67-6
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2019
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
О застройщике
Eдинственная в западной Грузии компания, которая специализируется на строительстве элитных вилл, таунхаусов и апартаментов по европейским технологиям для комфортной жизни и инвестиций.
Еuropean Village LLC — лидер по качеству строительства в Грузии по версии Forbes.
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