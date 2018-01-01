О застройщике

Eдинственная в западной Грузии компания, которая специализируется на строительстве элитных вилл, таунхаусов и апартаментов по европейским технологиям для комфортной жизни и инвестиций.

Еuropean Village LLC — лидер по качеству строительства в Грузии по версии Forbes.