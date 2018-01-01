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European Village

Грузия, Батуми, Гонио, ш. Андрея Первозванного, 67-6
;
European Village
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
goniocity.ge
О застройщике

Eдинственная в западной Грузии компания, которая специализируется на строительстве элитных вилл, таунхаусов и апартаментов по европейским технологиям для комфортной жизни и инвестиций.

Еuropean Village LLC — лидер по качеству строительства в Грузии по версии Forbes.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
от
€ 59,189
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Наши агенты в Грузии
Анна Лиманская
Анна Лиманская
2 объекта
Ирина Комарова
Ирина Комарова
Другие застройщики
Zulu VIP

Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия. Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.

Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в гражданском  реестре и передаёт  права на собственности  покупателю менее чем за час. Привлекательным фактором для покупателей квартир в Батуми является то, что у них есть такие преимущества, как: отсутствие  муниципальных налогов, низкие тарифы на  воду, газ и электроэнергию.

DS GROUP

Компания DS GROUP основана в 2012 году. Это многопрофильная компания, которая кроме строительной и девелоперской  деятельности объединяет и другие направления. Компания уже завоевала место на рынке недвижимости Грузии осуществлением нескольких масштабных новостроек . Компания осуществляет разные строительные проекты, а в ближайшем будущем планируется начало новых, грандиозных проектов не только в Батуми, но и в других городах Грузии. Компания DS GROUP имеет собственное производство, что положительно отражается на качестве работ, сроке выполнения, конечной цене продукта. Это компания где важны качество, экологически чистые материалы, современная архитектура, реальные цены, комфорт и безопасность – всё это для того чтобы убедить Вас, что Компания DS GROUP - ваш лучший выбор.

Гумбати Групп

Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.

Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые помещения, а также 2 стадиона олимпийского стандарта. Мы создаем здания высокого стандарта, которые идеально подходят для конкретной среды. Основная задача нашей команды - постоянно повышать и поддерживать уровень удовлетворенности клиентов.

Hilton Serviced Apartments

Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление недвижимостью, управление гостиничными услугами, управление ресторанами, эксплуатация туристических достопримечательностей, управление игорным бизнесом и партнерство с международными брендами. В рамках проектов Tourinvest Management Group занято более 600 человек. За время своего существования компания реализовала ряд крупных проектов для города, которые придали большую ценность Батуми как туристическому направлению. В рамках деятельности компании также были реализованы важные проекты в сфере туристического бизнеса. Среди этих проектов: Батумский развлекательно-культурный центр и канатная дорога «Арго», Бутик-отель «Бульвар» в Батуми HILTON Hotel Batumi Bellevue Residence Batumi Terrassa Askaneli CIB Casino International Батуми Преимуществом компании «Туринвест» является использование высококвалифицированных и современных подходов в производственном процессе. Акцент всегда делается на высокий класс, качество и инновации. Компания работает в рамках любого начатого проекта с высококвалифицированными специалистами, которые хорошо знают свою работу, подкрепленную многолетним опытом.

Gera Group

Компания «Гера Групп» с 2010 года реализует девелоперские проекты в Батуми. Компания уже успешно завершила два строительных проекта в туристическом районе Батуми. Коллектив компании укомплектован высококвалифицированными и опытными сотрудниками.

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