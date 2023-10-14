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Жильё с бассейном в Menogeia, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в Menogeia, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Menogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Эта просторная вилла расположена в тихом районе деревни Эмба, которая п…
€380,000

Параметры недвижимости в Menogeia, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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