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Земельные участки в Kouka, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kouka, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kouka, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы, на лес. Уча…
€220,000
Realting.com
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