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Жильё с бассейном в Klonari, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Klonari, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Klonari, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 880 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Klonari, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Klonari, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Вилла состо…
€2,60 млн

Параметры недвижимости в Klonari, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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