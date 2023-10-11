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Жильё с видом на горы в Kissousa, Кипр

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kissousa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kissousa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€850,000

Параметры недвижимости в Kissousa, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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