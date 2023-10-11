Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Foinikas

Жильё с видом на горы в Foinikas, Кипр

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Foinikas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Foinikas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€299,000

Параметры недвижимости в Foinikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти