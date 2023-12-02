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Земельные участки в Episkopeio, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Episkopeio, Кипр
Земельные участки 1 комната
Episkopeio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€205,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Episkopeio, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Episkopeio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 36930 кв.м. В Никосии
€425,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Episkopeio, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Episkopeio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7358 кв.м. В Никосии
€205,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Episkopeio, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Episkopeio, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7358 кв.м. В Никосии
€205,000
в месяц
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Закрыть
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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