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Земельные участки в Arediou, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аредиоу, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аредиоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8450 кв.м. В Никосии
€96,000
Realting.com
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