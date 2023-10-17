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Коммерческая недвижимость в Нидерландах

Амстердам
7
Северная Голландия
7
7 объектов найдено
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 500 м²
Нидерланды г.Амстердам Доходный дом, офис, галерея Красивое здание…
€3,48 млн
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г. Амстердам Доходный дом в центре Доходный дом в самом…
€2,30 млн
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 1 000 м²
Нидерланды г.Амстердам Коммерческо-жилое историческое здание …
€3,25 млн
Инвестиционная с подвалом в Амстердам, Нидерланды
Инвестиционная с подвалом
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г.Амстердам   Инвестпроект в районе Overtom   Инв…
€4,20 млн
Отель в Амстердам, Нидерланды
Отель
Амстердам, Нидерланды
Площадь 3 200 м²
Нидерланды г.Амстердам   Отель 4****в центре   Редкое предло…
€33,00 млн
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 330 м²
Нидерланды г.Амстердам   Доходный дом в центре   Полностью о…
€2,80 млн
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 340 м²
Нидерланды г. Амстердам   Доходный дом с патио   4-этажное и…
€2,80 млн

Типы недвижимости в Нидерландах

доходные дома
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