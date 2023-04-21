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Коммерческая недвижимость в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
35
38 объектов найдено
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
614 м²
€ 929,609
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,855,234
Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
100 м²
€ 318,723
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 219,388
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 20,983
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,241
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
500 м²
€ 1,054,069
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
635 м²
€ 624,166
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
368 м²
€ 504,379
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
116 м²
€ 79,415
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 225,762
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 225,762
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
945 м²
€ 597,606
Коммерческая 1 ванная в Nyirpazony, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Nyirpazony, Венгрия
1 ванных комнат 131 м²
€ 411,684
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
550 м²
€ 849,928
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
44 м²
€ 23,639
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
35 м²
€ 47,808
Коммерческая 1 ванная в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 1 046 м²
€ 479,100
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
900 м²
€ 402,245
Березовая ратуша, в центре города, на площади 1856 кв.м, магазины и кладовые площадью 800 кв…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
68 м²
€ 87,254
Требовательный офис, в котором 68 нм, уличные входы находятся в центре города Nyíregyháza, п…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
110 м²
€ 119,485
Ньиредьхаза недалеко от Плазы, в нескольких минутах ходьбы от центра города, продается двухк…
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
170 м²
€ 252,757
Nyíregyháza, его продавец в центре города он 2 уровень, 170 нм-эс, роскошный салон красоты, …
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
70 м²
€ 91,912
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
87 м²
€ 98,762
Березовая ратуша, в абсолютном центре города, 87 кв.м., продается с террасой 15 кв.м. Магази…
Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
270 м²
€ 90,935
Ньиртура В центральной части, отличное коммерческое помещение 270 кв.м, продается на участке…
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
611 м²
€ 322,300
На центральном месте патинированного центра города Ньиредьхаза, в окружном зале, в непосредс…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
102 м²
€ 82,877
На Nyíregyháza Bethlen Gábor utcán, лифтмены 3 уровня с 7 плоскими, современные стили строят…
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
336 м²
€ 154,244
Березовая ратуша в центре города, в 100 метрах от пешеходной улицы, может использоваться для…
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
420 м²
€ 322,300
Вдоль Nyíregyháza, оживленная дорога, 420 нм, промышленные заведения, на 1055 нм области про…
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
465 м²
€ 184,172
В центре города Nyíregyháza продавец 153 нм, в основном egylégter , уличный фунт, магазин с …
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