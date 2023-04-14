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Купить коммерческую недвижимость в Эрд, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
121 м²
€ 165,593
Коммерческая 1 ваннаяв Эрд, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Эрд, Венгрия
1 ванных комнат 450 м²
€ 667,714
Коммерческаяв Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
4 702 м²
€ 4,673,997
Коммерческаяв Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
5 522 м²
€ 2,755,193
В центре Érd продавец он 5522m2-es автозаправочная станция, лежащая на участке, с магазином,…
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