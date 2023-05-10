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Коммерческая недвижимость в медье Чонград-Чанад, Венгрия

Szegedi jaras
8
Сегед
7
Csongradi jaras
3
Makoi jaras
3
Чонград
3
16 объектов найдено
Коммерческая в Киштелек, Венгрия
Коммерческая
Киштелек, Венгрия
Площадь 63 м²
€ 124,488
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 16 м²
€ 17,499
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 57 м²
€ 187,647
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€ 233,980
Коммерческая в Чонград, Венгрия
Коммерческая
Чонград, Венгрия
Площадь 430 м²
€ 282,682
Коммерческая в Чонград, Венгрия
Коммерческая
Чонград, Венгрия
Площадь 417 м²
€ 282,682
Коммерческая в Ружа, Венгрия
Коммерческая
Ружа, Венгрия
Площадь 150 м²
€ 47,383
Коммерческая в Чанадпалота, Венгрия
Коммерческая
Чанадпалота, Венгрия
Площадь 204 м²
€ 21,538
Коммерческая 6 ванных в Мако, Венгрия
Коммерческая 6 ванных
Мако, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
€ 374,217
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 127 м²
€ 201,915
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 605 м²
€ 699,974
Коммерческая в Мако, Венгрия
Коммерческая
Мако, Венгрия
Площадь 370 м²
€ 110,784
Коммерческая в Tiszasziget, Венгрия
Коммерческая
Tiszasziget, Венгрия
Площадь 472 м²
€ 120,880
Коммерческая 1 ванная в Чонград, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чонград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€ 150,000
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 164 м²
€ 202,267
Офис в Szegedi jaras, Венгрия
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
€ 326,386
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