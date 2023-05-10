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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Коммерческая недвижимость в медье Чонград-Чанад, Венгрия
Szegedi jaras
8
Сегед
7
Csongradi jaras
3
Makoi jaras
3
Чонград
3
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16 объектов найдено
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Коммерческая
Киштелек, Венгрия
63 м²
€ 124,488
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
16 м²
€ 17,499
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
57 м²
€ 187,647
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
97 м²
€ 233,980
Коммерческая
Чонград, Венгрия
430 м²
€ 282,682
Коммерческая
Чонград, Венгрия
417 м²
€ 282,682
Коммерческая
Ружа, Венгрия
150 м²
€ 47,383
Коммерческая
Чанадпалота, Венгрия
204 м²
€ 21,538
Коммерческая 6 ванных
Мако, Венгрия
6
180 м²
€ 374,217
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
127 м²
€ 201,915
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
605 м²
€ 699,974
Коммерческая
Мако, Венгрия
370 м²
€ 110,784
Коммерческая
Tiszasziget, Венгрия
472 м²
€ 120,880
Коммерческая 1 ванная
Чонград, Венгрия
1
275 м²
€ 150,000
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
164 м²
€ 202,267
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
300 м²
€ 326,386
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