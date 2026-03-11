  1. Realting.com
  Чили
  Винья-дель-Мар
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Винья-дель-Мар

Вальпараисо
1
Provincia de Valparaiso
1
Винья-дель-Мар, Чили
от
$119,300
Год сдачи 2027
Проект VM Boulevard Город: Винья-дель-Мар Покупка для: ✅ инвестиции в стройку для перепродажи; ✅ инвестиции для сдачи в аренду; ✅ для жизни. Проект находится в стройке. Сдача объекта — I половина 2027 года. Аванс сейчас — 20%. Остаток 80% — после сдачи дома. 🙆‍♂…
VIP REALTY CLUB
