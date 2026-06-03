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Квартиры с бассейном в Винья-дель-Мар, Чили

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однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Винья-дель-Мар, Чили
Квартира 2 комнаты
Винья-дель-Мар, Чили
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Жилой комплекс представляет собой 2 здания, строящиеся с использованием современных техноло…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Винья-дель-Мар, Чили
Квартира 1 комната
Винья-дель-Мар, Чили
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 27
Апартаменты в центре г.Винья-дель-Мар 1+1 площадью 40,8 м.кв. с первоначальным взносом (аван…
$119,300
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Параметры недвижимости в Винья-дель-Мар, Чили

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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