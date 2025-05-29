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Таунхаусы в Concon, Чили

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2 объекта найдено
Таунхаус в Concon, Чили
Таунхаус
Concon, Чили
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Проект Townhouses Montemar представляет собой перспективную инвестиционную возможность в нед…
$482,135
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Таунхаус в Concon, Чили
Таунхаус
Concon, Чили
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный Кондоминиум Alto Montemar с контролируемым доступом и камерами наблюдения по пе…
$531,000
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