Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кабо-Верде
  3. Жилая
  4. Вилла

Виллы в Кабо-Верде

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Санта-Мария, Кабо-Верде
Вилла
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Описание объекта: Роскошная вилла с частным бассейном | Первая линия от моря | Вид на океан …
$341,426
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кабо-Верде

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти