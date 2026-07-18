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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Созополе, Болгария

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1 объект найдено
УЮТНАЯ И СВЕТЛАЯ КВАРТИРА В ЧЕРНОМОРЦ в Chernomorets, Болгария
УЮТНАЯ И СВЕТЛАЯ КВАРТИРА В ЧЕРНОМОРЦ
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Это отличный выбор для тех, кто ищет простое, чистое и полностью укомплектованное жилье по р…
$401
в месяц
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Агентство
Болгарский Эксперт
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