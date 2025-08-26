Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Nesebar, Болгария

1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Равда, Болгария
Пентхаус 2 спальни
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Описание объекта: Пентхаус для долгосрочной аренды в комплексе Oasis, Равда Мы рады предлож…
$877
в месяц
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
