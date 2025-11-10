Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. General Toshevo
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в General Toshevo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Bejanovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Bejanovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
$567
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Polski
Realting.com
Перейти