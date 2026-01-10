Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ждановичи
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Ждановичах, Беларусь

1 объект найдено
Сдаётся в аренду дом под минском в Ждановичи, Беларусь
Сдаётся в аренду дом под минском
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду дом под минском Сдаться в аренду просторная квартира общей площадью 230м…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти