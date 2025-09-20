Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Витебской области, Беларусь

1 объект найдено
Офис 711 м² в Полоцк, Беларусь
Офис 711 м²
Полоцк, Беларусь
Площадь 711 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду административное двухэтажное здание целиком, одному арендатору! в г. Полоцк…
Цена по запросу
