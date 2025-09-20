Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Витебской области, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдается на длительный срок в аренду квартира в г. Витебск в Витебск, Беларусь
Сдается на длительный срок в аренду квартира в г. Витебск
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/10
Сдается в аренду на длительный срок 1-комнатная  квартира с хорошим ремонтом, мебелью и быто…
$250
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти