Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гродненской области, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
Сдается в аренду 3-комнатная квартира по договору аренды на длительный срок по адресу город …
$250
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти