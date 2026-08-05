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Долгосрочная аренда домов в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду к коттедж в Брестском направлении, всего в 24 км от МКАД в д. Буда, 15 мин.…
$1,200
в месяц
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