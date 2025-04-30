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Долгосрочная аренда домов в Штирии, Австрия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Харт-Грац, Австрия
Дом 6 комнат
Харт-Грац, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
В прекрасном месте вы найдете этот полуотдельный дом, окруженный рядом с медицинскими учрежд…
$2,508
в месяц
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