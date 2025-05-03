ОО “Белорусская ассоциация “Недвижимость” — республиканское общественное объединение, которое объединяет граждан Республики Беларусь на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных и иных прав.
Для ОО БелАН общественная деятельность является основной и направлена на консолидацию руководителей агентств недвижимости, что позволяет вырабатывать единую тактику и политику в ведении бизнеса, что не может не сказываться положительно на развитии рынка недвижимости в целом, как для руководителей, так и для потребителей этого рынка.
Наши партнеры:
Деятельность организаций, руководители которых являются членами ОО БелАН, нацелены на оказание качественных риэлтерских услуг для потребителей в условиях рыночных отношений:
Преимущества работы с компаниями-членами БелАН:
Огромное внимание уделяет Совет ОО БелАН налаживанию сотрудничества и взаимодействию с государственными органами по совершенствованию законодательной базы для эффективного функционирования рынка недвижимости. Так ОО БелАН принимает участие и вносит свои предложения в проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование сферы оказания риэлтерских услуг.