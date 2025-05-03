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ОО "Белорусская Ассоциация "Недвижимость"

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Ассоциация
Год основания компании
Год основания компании
1994
На платформе
На платформе
1 год 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
belan-belarus.by/
Об Ассоциации

ОО “Белорусская ассоциация “Недвижимость” — республиканское общественное объединение, которое объединяет граждан Республики Беларусь на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных и иных прав.

Для ОО БелАН общественная деятельность является основной и направлена на консолидацию руководителей агентств недвижимости, что позволяет вырабатывать единую тактику и политику в ведении бизнеса, что не может не сказываться положительно на развитии рынка недвижимости в целом, как для руководителей, так и для потребителей этого рынка. 

Наши партнеры:

  • FIABCI – международная федерация профессионалов рынка недвижимости
  • NAR – национальная ассоциация риэлтoров США
  • Российская Гильдия Риэлторов – объединение профессиональных участников рынка недвижимости России
  • LANĪDA – латвийская ассоциация недвижимости
  • АСНУ – ассоциация специалистов по недвижимости Украины
  • НКА – Национальное кадастровое агентство
  • МИУ – Частный институт управления и предпринимательства
  • КонфАН – Конфедерация агентств недвижимости
Услуги

Деятельность организаций, руководители которых являются членами ОО БелАН, нацелены на оказание качественных риэлтерских услуг для потребителей в условиях рыночных отношений:

  1. Внедряет этические нормы и содействует развитию добросовестных партнерских отношений средви участинков риэлтерсукого бизнес-сообщества
  2. Стремиться изучить и внедрить на рынке недвижимости передовой опыт работы лучших организаций, оказывающих риэлтерские услуги, в том числе и зарубежных для увеличения эффективности работы членов ассоциации
  3. Ежегодно проводит весеннюю и осеннюю конференции под общим названием "Актруальные вопросы риэлтерской деятельности", проводит семинары, выступает организатором выставок, ярмарок, конкурсов с целью обмена опытом, популяризации риэлтерских услуг и достижений участников рынка недвижимости, следи за имиджем и повышением престижности профессии "риэлтер"
  4. Выходит на новый уровень международного сотрудничества с коммерческими и некоммерческими организациями, способствующий развитию деловых связей для решения задач ассоциации

Преимущества работы с компаниями-членами БелАН:

  • Надежные компании на рынке недвижимости.
  • Агентства-члены ОО БелАН работают на рынке недвижимости согласно Кодексу этики. 
  • Единое информационное поле.
  • Система внесудебного разрешения споров в Комитете по членству и этике и Примирительной комиссии.
  • Бесплатные юридические консультации и семинары.
  • Квалифицированные специалисты.

Огромное внимание уделяет Совет ОО БелАН налаживанию сотрудничества и взаимодействию с государственными органами по совершенствованию законодательной базы для эффективного функционирования рынка недвижимости. Так ОО БелАН принимает участие и вносит свои предложения в проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование сферы оказания риэлтерских услуг.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:59
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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