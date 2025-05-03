Об Ассоциации

ОО “Белорусская ассоциация “Недвижимость” — республиканское общественное объединение, которое объединяет граждан Республики Беларусь на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных и иных прав.

Для ОО БелАН общественная деятельность является основной и направлена на консолидацию руководителей агентств недвижимости, что позволяет вырабатывать единую тактику и политику в ведении бизнеса, что не может не сказываться положительно на развитии рынка недвижимости в целом, как для руководителей, так и для потребителей этого рынка.

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