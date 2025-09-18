Об Ассоциации

В Украине с 1995 года работает общественная некоммерческая профессиональная организация — Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСН(р)У). Наша организация объединяет представителей из 25 регионов страны в 32 городах.

Наше профессиональное сообщество украинских специалистов по недвижимости отражает интересы экономического развития не только украинского рынка недвижимости, но и страны в целом. Создавая Ассоциацию, мы руководствовались пониманием необходимости негосударственного общественного регулирования и заинтересованностью в создании максимально эффективного и динамично развивающегося социально-востребованного рынка.

Мы уверены, что рынок недвижимости является отражением социальной, политической и экономической ситуации в стране. В то же время нестабильный рынок недвижимости может оказывать негативное влияние на ход экономических реформ — тормозить их. Неурегулированный рынок может служить источником социальной напряженности в обществе, потому что сегодня одна из самых острых проблем в нашей стране — жилищная.

Как общественное объединение Ассоциация призвана служить созданию экономических, правовых механизмов формирования цивилизованного рынка недвижимости. Основная задача нашей организации — объединение специалистов по недвижимости вокруг общих проблем и интересов, защита прав риэлторов, расширение возможностей профессионалов в предпринимательском, методическом и техническом развитии. Мы стремимся к повышению уровня обслуживания клиентов и обеспечению защиты интересов всех субъектов рынка.

Наша цель, в этом смысле, — удаление с рынка недобросовестных и непрофессиональных элементов. Ассоциация считает своим долгом обеспечение законности операций с недвижимостью, информационной прозрачности рынка, участие в оптимизации налоговой политики государства. Ассоциация выполняет поручения своих членов в разных областях общественной и профессиональной жизни.

Нами разработан первый в Украине пакет документов о лицензировании и сертификации деятельности специалистов по недвижимости. Ассоциация принимает активное участие в разработке законопроекта «О риэлторской деятельности», «Национальных стандартах риэлторской деятельности» и других нормативных и законодательных актов, регламентирующих работу рынка недвижимости. Мы работаем над созданием единой образовательной программы для риэлторов.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины стремится повысить уровень престижности профессии специалиста по недвижимости. Мы постоянно сотрудничаем со средствами массовой информации и средствами паблик рилейшнз, социальной и корпоративной рекламы, оказываем влияние на формирование общественного мнения.

Принципы внешней политики Ассоциации остаются неизменными — мы всегда открыты для сотрудничества и партнерства. Наша организация поддерживает связи с коллегами из разных стран. Мы стремимся обмениваться опытом, информируем друг друга о наших проблемах и достижениях. Ассоциация специалистов по недвижимости Украины постоянно сотрудничает и проводит совместные научно-практические конференции и семинары с Международным Фондом недвижимости (IRPF) и Национальной Ассоциацией риэлторов (NAR).