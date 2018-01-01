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Ulrich Enterprise

Камерун, Pharmacy bonambappe anciene route Bonaberi
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Ulrich Enterprise
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
ulrichenterpriseltd.com
Описание

Компания Ulrich Enterprise была основана в Северо-Западном регионе Камеруна в 2014 году, и в настоящее время работает в Прибрежном, Центральном и Юго-Западном регионах страны. Ulrich Enterprise – частная компания с ограниченной ответственностью в сфере торговли, основной деятельностью которой является строительство. Генеральный директор компании – Ульрих Фанви Небангу. Мы гордо заявляем о том, что внимательно относимся к каждой детали и гарантируем качественные строительные работы с акцентом на изящность и стиль.
Вы будете рады отметить индивидуальный подход и личную вовлеченность в нашей работе над вашими проектами. Мы всегда открыты для правок, вопросов и ответов.

Услуги

Профессиональный персонал
Блестящие идеи
Высочайшее качество

Наши агенты в Камерун
Ulrich Nebangu
Ulrich Nebangu
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