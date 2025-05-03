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Premium Law Georgia LLC

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Юридический консультант
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.premiumlaw.ge/
Об агентстве

Мы предлагаем комплексные услуги в сфере недвижимости в Грузии, профессионально направляя вас на каждом этапе процесса - от поиска и оценки недвижимости до переговоров и обеспечения их безопасности. Помимо приобретения, мы предоставляем широкий спектр юридических услуг, включая помощь в получении вида на жительство, организацию бизнеса, полный учет и услуги по переселению. Кроме того, мы предлагаем постоянные услуги по управлению недвижимостью, чтобы ваши инвестиции продолжали процветать. Доверьте нам быть вашим преданным партнером во всех аспектах управления недвижимостью и юридической поддержки.

Услуги

- Недвижимость

- Вид на жительство

- Бизнес-настройка

- Международные трансферы

Налоговые консультации

- Бухгалтерия

- Переезд

- Управление благосостоянием

- и т.д.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:58
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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