Апартаменты Pavlov - ваши апартаменты по Калининградской области.

У нас более 140 дизайнерских апартаментов в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске. Путешествуйте вместе с нами!

В каждой нашей студии:

· Белоснежное постельное белье и банные принадлежности. В ванной комнате есть: ванна или душ, фен, стиральная машина.

· Кухня укомплектована полностью: всевозможная и современная техника + посуда для проживания.

· Высокоскоростной Wi-Fi, цифровое телевидение IP-TV с подпиской на онлайн-кинотеатры.

· Особое внимание уделяем чистоте — профессиональный клининг перед каждым заездом.

· В самом номере или общем холле есть кофемашина с вкусным зерновым кофе, аптечка, утюг, гладильная доска и кулер с питьевой водой.

· Возможен трансфер в/из аэропорта (за дополнительную оплату).

· Аренда эмоциональных автомобилей на специальных условиях.

· Мы рады самым маленьким и самым важным гостям. По запросу для них мы предоставляем кроватку-манеж, горшок.

Почувствуйте заботу в каждой детали - Апартаменты Pavlov!