Об агентстве
Montenegro Properties - независимое агентство бутик-недвижимости, специализирующееся на элитной и элитной недвижимости по всей Черногории.
Основанная в 2006 году, мы помогаем международным покупателям открыть для себя исключительные дома, виллы на набережной, исторические каменные дома, инвестиционные возможности и эксклюзивные новые разработки вдоль Адриатического побережья в течение почти двух десятилетий.
Наш опыт выходит далеко за рамки поиска недвижимости. Мы направляем клиентов на каждом этапе процесса приобретения - от выбора правильного имущества и проведения должной осмотрительности до правовой координации, помощи по проживанию и поддержки после покупки.
Обладая глубокими знаниями местного рынка, международным видением и индивидуальным подходом, мы считаем, что покупка недвижимости должна быть безопасной и приятной. Каждый клиент получает преданное внимание, честные советы и доступ к возможностям, которые соответствуют его индивидуальным целям.
Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или долгосрочные инвестиции, Montenegro Properties является вашим надежным партнером в Черногории.
Услуги
• Поиск элитной недвижимости с учетом ваших требований
• Эксклюзивные и внерыночные возможности недвижимости
• Апартаменты, виллы, дома на набережной и исторические каменные дома
• Инвестиционные консультации и понимание рынка
• Просмотр недвижимости и индивидуальные инспекционные туры
• Юридическая экспертиза и обзор документации
• Координация с юристами, нотариусами и банками
• Помощь в получении вида на жительство
• Переговоры о покупке и управление транзакциями
• Управление недвижимостью и послепродажная поддержка
• Доверенная сеть архитекторов, дизайнеров и подрядчиков
• Многоязычная помощь на английском, сербском и русском языках