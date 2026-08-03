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Montenegro Properties

Черногория,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.montenegroproperties.com/
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Об агентстве

Montenegro Properties - независимое агентство бутик-недвижимости, специализирующееся на элитной и элитной недвижимости по всей Черногории.

Основанная в 2006 году, мы помогаем международным покупателям открыть для себя исключительные дома, виллы на набережной, исторические каменные дома, инвестиционные возможности и эксклюзивные новые разработки вдоль Адриатического побережья в течение почти двух десятилетий.

Наш опыт выходит далеко за рамки поиска недвижимости. Мы направляем клиентов на каждом этапе процесса приобретения - от выбора правильного имущества и проведения должной осмотрительности до правовой координации, помощи по проживанию и поддержки после покупки.

Обладая глубокими знаниями местного рынка, международным видением и индивидуальным подходом, мы считаем, что покупка недвижимости должна быть безопасной и приятной. Каждый клиент получает преданное внимание, честные советы и доступ к возможностям, которые соответствуют его индивидуальным целям.

Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или долгосрочные инвестиции, Montenegro Properties является вашим надежным партнером в Черногории.

Услуги

Услуги

• Поиск элитной недвижимости с учетом ваших требований

• Эксклюзивные и внерыночные возможности недвижимости

• Апартаменты, виллы, дома на набережной и исторические каменные дома

• Инвестиционные консультации и понимание рынка

• Просмотр недвижимости и индивидуальные инспекционные туры

• Юридическая экспертиза и обзор документации

• Координация с юристами, нотариусами и банками

• Помощь в получении вида на жительство

• Переговоры о покупке и управление транзакциями

• Управление недвижимостью и послепродажная поддержка

• Доверенная сеть архитекторов, дизайнеров и подрядчиков

• Многоязычная помощь на английском, сербском и русском языках

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Aleksandra Draskovic
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24 объекта
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