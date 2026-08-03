Об агентстве

Об агентстве

Montenegro Properties - независимое агентство бутик-недвижимости, специализирующееся на элитной и элитной недвижимости по всей Черногории.

Основанная в 2006 году, мы помогаем международным покупателям открыть для себя исключительные дома, виллы на набережной, исторические каменные дома, инвестиционные возможности и эксклюзивные новые разработки вдоль Адриатического побережья в течение почти двух десятилетий.

Наш опыт выходит далеко за рамки поиска недвижимости. Мы направляем клиентов на каждом этапе процесса приобретения - от выбора правильного имущества и проведения должной осмотрительности до правовой координации, помощи по проживанию и поддержки после покупки.

Обладая глубокими знаниями местного рынка, международным видением и индивидуальным подходом, мы считаем, что покупка недвижимости должна быть безопасной и приятной. Каждый клиент получает преданное внимание, честные советы и доступ к возможностям, которые соответствуют его индивидуальным целям.

Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или долгосрочные инвестиции, Montenegro Properties является вашим надежным партнером в Черногории.