MIPIF Международная выставка недвижимости за рубежом и на курортах России

Об агентстве

Что такое MIPIF?

MIPIF — это масштабные выставки, конференции и онлайн-эфиры, посвященные инвестициям в недвижимость для получения стабильного дохода или с целью получения вида на жительство.

Каждые 2–3 месяца выставки в Москве и Санкт-Петербурге собирают экспертов и инвесторов в области недвижимости, где на панельных дискуссиях и выступлениях обсуждаются:

успешные инвестиционные стратегии

юридические и налоговые нюансы местных законодательств

прибыльные локации и проекты для инвестиций

программы получения вида на жительство в разных странах

MIPIF ориентирован на частных и институциональных инвесторов, заинтересованных в инвестициях в зарубежную и курортную недвижимость, с фокусом на прибыльные локации и проекты, большинство из которых недоступно в открытых источниках.

Мы убираем страхи и неопределенность, помогая вам делать безопасные и прибыльные инвестиции.

Приходите, будет интересно. MIPIF — это про инвестиции, которые работают!