MIPIF Международная выставка недвижимости за рубежом и на курортах России

Что такое MIPIF?
MIPIF — это масштабные выставки, конференции и онлайн-эфиры, посвященные инвестициям в недвижимость для получения стабильного дохода или с целью получения вида на жительство.
Каждые 2–3 месяца выставки в Москве и Санкт-Петербурге собирают экспертов и инвесторов в области недвижимости, где на панельных дискуссиях и выступлениях обсуждаются:
MIPIF ориентирован на частных и институциональных инвесторов, заинтересованных в инвестициях в зарубежную и курортную недвижимость, с фокусом на прибыльные локации и проекты, большинство из которых недоступно в открытых источниках.
Мы убираем страхи и неопределенность, помогая вам делать безопасные и прибыльные инвестиции.
На выставке вы научитесь выбирать недвижимость, которая приносит доход и растёт в цене, а также узнаете: