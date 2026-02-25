  1. Realting.com
  MIPIF Международная выставка недвижимости за рубежом и на курортах России

MIPIF Международная выставка недвижимости за рубежом и на курортах России

Россия
Тип компании
На платформе
Языки общения
Что такое MIPIF?

MIPIF — это масштабные выставки, конференции и онлайн-эфиры, посвященные инвестициям в недвижимость для получения стабильного дохода или с целью получения вида на жительство.

Каждые 2–3 месяца выставки в Москве и Санкт-Петербурге собирают экспертов и инвесторов в области недвижимости, где на панельных дискуссиях и выступлениях обсуждаются:

  • успешные инвестиционные стратегии
  • юридические и налоговые нюансы местных законодательств
  • прибыльные локации и проекты для инвестиций
  • программы получения вида на жительство в разных странах

MIPIF ориентирован на частных и институциональных инвесторов, заинтересованных в инвестициях в зарубежную и курортную недвижимость, с фокусом на прибыльные локации и проекты, большинство из которых недоступно в открытых источниках.

Мы убираем страхи и неопределенность, помогая вам делать безопасные и прибыльные инвестиции.

Приходите, будет интересно. MIPIF — это про инвестиции, которые работают!

Услуги

На выставке вы научитесь выбирать недвижимость, которая приносит доход и растёт в цене, а также узнаете:

  • Поможем разработать правильную инвестиционную стратегию от входа до выхода из инвестиций
     
  • Цены на некоторые проекты завышены уже на первых этапах продаж, мы покажем как находить проекты с правильными ценами
     
  • Как определить локации, где цены будут уверенно расти, а где есть риск мыльного пузыря?
     
  • Как правильно оформить и оплатить недвижимость, как получить визу резидента, тонкости оформления наследства и многое другое
