Летто Инвестмент
Турция, KKTC, FAMAGUSTA, BÜYÜK SANAY,.2
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2021
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Описание
Почему мы?
- Официальные представители застройщиков по прямым договорам.
- Актуальная аналитика рынка недвижимости и оценка ликвидности объектов.
- Индивидуальный подход: подбор объектов и программы смотрового тура исходя из пожеланий каждого клеинта.
LETTO INVESTMENT
Услуги
✅Бесплатный ознакомительный тур на наш чудесный остров с компанией «LETTO»!✅
ПРОГРАММА ТУРА:
✔️Помощь в подборе оптимального пути на остров – стыковка билетов, тонкости перехода границы.
✔️Бесплатный трансфер из аэропорта в любое время суток
✔️Проживание на 3 ночи от застройщика в дизайнерских апартаментах в комплексе
✔️Смотровой тур по объектам недвижимости от проверенных застройщиков
✔️Консультации по юридическим аспектам покупки жилья и легализации на острове
✔️Консультация и показ учебных заведений (при необходимости)
✔️Обзорная экскурсия – «Знакомство с островом"
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