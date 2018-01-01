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Летто Инвестмент

Турция, KKTC, FAMAGUSTA, BÜYÜK SANAY,.2
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Летто Инвестмент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
lettoinvestment.com
Описание

Почему мы?

  • Официальные представители застройщиков по прямым договорам.
  • Актуальная аналитика рынка недвижимости и оценка ликвидности объектов.
  • Индивидуальный подход: подбор объектов и программы смотрового тура исходя из пожеланий каждого клеинта.

LETTO INVESTMENT

 

Услуги

✅Бесплатный ознакомительный тур на наш чудесный остров с компанией «LETTO»!✅

 

ПРОГРАММА ТУРА:

 

✔️Помощь в подборе оптимального пути на остров – стыковка билетов, тонкости перехода границы.

✔️Бесплатный трансфер из аэропорта в любое время суток

✔️Проживание на 3 ночи от застройщика в дизайнерских апартаментах в комплексе

✔️Смотровой тур по объектам недвижимости от проверенных застройщиков

✔️Консультации по юридическим аспектам покупки жилья и легализации на острове

✔️Консультация и показ учебных заведений (при необходимости)

✔️Обзорная экскурсия – «Знакомство с островом"

Новостройки
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Пентхаус 1+1 с видом на горы
Многоквартирный жилой дом Пентхаус 1+1 с видом на горы
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Агентство недвижимости: Letto İnvestment

Камеры, индивидуальное парковочное место, уборка и обслуживание дома.

Террасса можно перестроить в дополнительную комнату.

2+1 и 3+1
Резиденция 2+1 и 3+1
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Letto İnvestment

Просторные квартиры

Чистовая отделка на высшем уровне

Рассрочка 30/70%

Виллы 3+1 и 4+1
Коттеджный поселок Виллы 3+1 и 4+1
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Letto İnvestment
Наши агенты в Турции
Элина Прозорова
Элина Прозорова
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Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

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Мы обслуживаем клиентов по всему миру из наших офисов в 6 разных странах.

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Prime Property - ведущая компания по маркетингу недвижимости в Турции со своим профессиональным персоналом, специализирующимся на дизайне интерьеров, финансовом анализе, маркетинге и фотографии. Поддерживая маркетинговую деятельность с помощью современных инструментов CRM, мы предоставляем нашим клиентам поддержку по жилищным кредитам по самым низким ценам.

Мы основываем секрет нашего успеха на нашем принципе послепродажного обслуживания и стремимся быть рядом с нашими клиентами во всех их нуждах от А до Я.

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