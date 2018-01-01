Kare Real Estate
Турция, TURKEY, MAHMUTLAR MAHALLESI ATATURK CADDESI 259 NOLU SOKAK 7 BC ALANYA ANTALYA
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2015
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Описание
KARE REAL ESTATE & KOCAOGLU ALANYA İNŞAAT– лицензированное агентство недвижимости и строительная компания . Наша фирма была основана в 2015 году, с тех пор мы специализируемся во всех сферах недвижимости.
Услуги
- Занимаемся строительством жилых домов и вилл.
- Оказываем полный спектр услуг по покупке, продаже, сдачи в аренду различных видов недвижимости в Анталье, Аланье, Газипаше , Стамбуле и Мерсине .
- Организовываем бесплатные ознакомительные туры в Турцию , для тех, кто хочет стать обладателем ликвидной недвижимости на берегу Средиземного моря.
- Проводим онлайн показы.
- Оформляем вид на жительство и гражданство.
- В нашей базе более 140 надёжных застройщиков.
- Наша компания выступает гарантом прозрачной и надежной сделки.
- Помогаем инвестировать в недвижимость для выгодной перепродажи объекта на любой стадии строительства, приобрести ликвидное жилье для сдачи в аренду или для проживания в свое удовольствие.
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