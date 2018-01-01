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Kare Real Estate

Турция, TURKEY, MAHMUTLAR MAHALLESI ATATURK CADDESI 259 NOLU SOKAK 7 BC ALANYA ANTALYA
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Kare Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Описание

KARE REAL ESTATE    &    KOCAOGLU ALANYA İNŞAAT– лицензированное агентство недвижимости и строительная компания . Наша фирма была основана в 2015 году, с тех пор мы специализируемся во всех сферах недвижимости.

Услуги
  • Занимаемся строительством жилых домов и вилл.
  • Оказываем полный спектр услуг по покупке, продаже, сдачи в аренду различных видов недвижимости в Анталье, Аланье, Газипаше , Стамбуле и Мерсине .
  • Организовываем бесплатные ознакомительные туры в Турцию , для тех, кто хочет стать обладателем ликвидной недвижимости на берегу Средиземного моря. 
  • Проводим онлайн показы.
  • Оформляем вид на жительство и гражданство.
  • В нашей базе более 140 надёжных застройщиков.
  • Наша компания выступает гарантом прозрачной и надежной сделки.
  • Помогаем инвестировать в недвижимость для выгодной перепродажи объекта на любой стадии строительства, приобрести ликвидное жилье для сдачи в аренду или для проживания в свое удовольствие.
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С 2014 года наша компания занимается недвижимостью. Мы успешно зарекомендовали себя на российском и  международном рынке. Мы предлагаем нашим клиентам приобрести недвижимость в Турции для получения дохода в евро и диверсификации своего Инвестиционного портфеля. Мы комплексно подходим к решению вопроса клиента, от выявления потребностей до их удовлетворения.  

Redtower Property
21 объект

Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.  

Info Gayrimenkul
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Right Home real estate consultancy
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Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

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