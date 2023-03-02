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Insighter

Беларусь,
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Тип компании
Тип компании
Консалтинговая компания
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
insighter.by/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Команда консультантов и психологов с 20-летним опытом, превращающая поведенческую психологию в инструмент роста продаж на рынке недвижимости.

Мы работаем с тем, что реально управляет выбором жилья: скрытыми мотивами, страхами и глубинными эмоциями, которые не выявит ни один опрос или CRM.

Наши методики проверены на высококонкурентных рынках (РФ, ОАЭ и другие) 

Мы не заменяем ваш маркетинг и отдел продаж, а усиливаем их, убирая необходимость демпинговать и давать скидки.

Все исследования проводятся анонимно, без юридических рисков для репутации вашей компании.

Работаем без привязки к локации. Консультация и экспресс-анализ бесплатно, без обязательств.

Услуги

Покупка жилья - не рациональное решение. Им управляют эмоции, страхи и психологический портрет конкретного покупателя, а планировка и цена лишь оправдывают уже сделанный подсознательно выбор.

1) Мы проводим глубинный анализ психопрофилей вашей целевой аудитории в конкретной локации: выявляем истинные мотивы, барьеры и триггеры к сделке, после чего адаптируем рекламные сообщения и скрипты продаж под психологию вашего покупателя.

2) Дополнительно проводим психометрическую диагностику продавцов и обучаем их экспресс-типированию клиентов прямо на встрече, это снижает число отказов на финальных этапах.

Результат достигается не скидками, а точным попаданием в психологию покупателя и грамотным подбором отдела продаж.

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Наши агенты за границей
Олег Забелин
Олег Забелин
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