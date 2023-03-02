Об агентстве

Команда консультантов и психологов с 20-летним опытом, превращающая поведенческую психологию в инструмент роста продаж на рынке недвижимости.

Мы работаем с тем, что реально управляет выбором жилья: скрытыми мотивами, страхами и глубинными эмоциями, которые не выявит ни один опрос или CRM.

Наши методики проверены на высококонкурентных рынках (РФ, ОАЭ и другие)

Мы не заменяем ваш маркетинг и отдел продаж, а усиливаем их, убирая необходимость демпинговать и давать скидки.

Все исследования проводятся анонимно, без юридических рисков для репутации вашей компании.

Работаем без привязки к локации. Консультация и экспресс-анализ бесплатно, без обязательств.