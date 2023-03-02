Команда консультантов и психологов с 20-летним опытом, превращающая поведенческую психологию в инструмент роста продаж на рынке недвижимости.
Мы работаем с тем, что реально управляет выбором жилья: скрытыми мотивами, страхами и глубинными эмоциями, которые не выявит ни один опрос или CRM.
Наши методики проверены на высококонкурентных рынках (РФ, ОАЭ и другие)
Мы не заменяем ваш маркетинг и отдел продаж, а усиливаем их, убирая необходимость демпинговать и давать скидки.
Все исследования проводятся анонимно, без юридических рисков для репутации вашей компании.
Работаем без привязки к локации. Консультация и экспресс-анализ бесплатно, без обязательств.
Покупка жилья - не рациональное решение. Им управляют эмоции, страхи и психологический портрет конкретного покупателя, а планировка и цена лишь оправдывают уже сделанный подсознательно выбор.
1) Мы проводим глубинный анализ психопрофилей вашей целевой аудитории в конкретной локации: выявляем истинные мотивы, барьеры и триггеры к сделке, после чего адаптируем рекламные сообщения и скрипты продаж под психологию вашего покупателя.
2) Дополнительно проводим психометрическую диагностику продавцов и обучаем их экспресс-типированию клиентов прямо на встрече, это снижает число отказов на финальных этапах.
Результат достигается не скидками, а точным попаданием в психологию покупателя и грамотным подбором отдела продаж.