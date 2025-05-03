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Gurses Invest

Турция, Аланья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
gursesinvest.com/
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:18
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
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Мои партнеры
1 агентство
Наши агенты в Турции
Оксана Кинтоп
Оксана Кинтоп
10 объектов
Агентства рядом
Alanya-home
Турция, Оба
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 65
Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.  Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигает…
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Веста эстейт
Турция, Чамьюва
Жилая недвижимость 5
Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предло…
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eturkey
Турция, Коньяалты
Год основания компании 2003
АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков. Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году о…
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Redtower Property
Турция, Муратпаша
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 32
Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решит…
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Right Home real estate consultancy
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 47
Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также прово…
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