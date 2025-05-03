Gurses Invest

Турция, Муратпаша

Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решит…