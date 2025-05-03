Gurses Invest

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Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.
Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигает…
Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально!
Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации.
Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы
• В базе – только проверенные предло…
АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.
Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году о…
Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решит…
Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости.
Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов.
Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также прово…