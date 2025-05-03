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El khazen Real Estate

Ливан, Baabda
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:56
(UTC+3:00, Asia/Beirut)
Понедельник
09:00 - 22:00
Вторник
09:00 - 22:00
Среда
09:00 - 22:00
Четверг
09:00 - 22:00
Пятница
09:00 - 22:00
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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Pamela el khazen
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