Dubai Partners Club:
Закрытое профессиональное сообщество брокеров и агентств недвижимости, которые хотят расширить свои возможности и предлагать клиентам недвижимость в Дубае, через надёжного локального партнёра.
Партнёрские продажи - брокер может:
привести клиента, передать его в работу, получить партнёрскую комиссию.
Без необходимости самому закрывать сделку.
Доступ к эксклюзивным предложениям: подборки проектов, инвестиционные кейсы, новые запуски, информацию по рынку
Обучение: как продавать Дубай,
особенности off-plan, отличие застройщиков, работа с инвесторами,
юридические моменты и т.п.