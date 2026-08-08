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Dubai partners club

ОАЭ,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2026
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Dubai Partners Club:
Закрытое профессиональное сообщество брокеров и агентств недвижимости, которые хотят расширить свои возможности и предлагать клиентам недвижимость в Дубае, через надёжного локального партнёра.

Услуги

Партнёрские продажи - брокер может:
привести клиента, передать его в работу, получить партнёрскую комиссию.
Без необходимости самому закрывать сделку.

Доступ к эксклюзивным предложениям: подборки проектов, инвестиционные кейсы, новые запуски, информацию по рынку

Обучение: как продавать Дубай,
особенности off-plan, отличие застройщиков, работа с инвесторами,
юридические моменты и т.п.

Наши партнеры
2 агента
Наши агенты за границей
Тимур Гулария
Тимур Гулария
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