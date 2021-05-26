Apart Development
Georgia, City Tbilisi, Vake District, Shatberashvili Ravine №13, flat №28
Тип компании
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Языки общения
English, Русский
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Описание
Компания «Апарт Девелопмент» была основана 15 Апреля 2019 года, хотя мы являемся растущей строительной компанией и у нас есть текущий инновационный проект.
Мы проводим строительство соответственно высочайшим стандартам, что означает что наши строительные объекты отличаются конструктивной и сейсмической устойчивостью. Каждый текущий или будущий проект компании отличается изысканным экстерьером, эффективной внутренней планировкой и что самое важное, лучшим местоположением.
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