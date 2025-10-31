Allgron Kft

Венгрия, Будапешт

О насOTP Ingatlanpont Kft. была создана в 2011 году как член группы OTP Bank. Наша компания уникальным образом сочетает в себе опыт в сфере недвижимости и банковского дела в Венгрии, и как один из самых важных брокеров по недвижимости в стране, предоставляет своим клиентам надежное решение в…