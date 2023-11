Dubaj, Emiraty Arabskie

od €400,000

AYKON CITY - THE OSTTURM Życie w Dubaju i # 39; najbardziej prestiżowa i najlepiej połączona okolica. Zostań sąsiadem z Burj Khalifa i Fontanną Dubajską; Kanał Dubajski, City Walk, Boxpark i wiele globalnych luksusowych marek. AYKON City obejmuje rezydencje, Pokoje hotelowe, apartamenty hotelowe i powierzchnia biurowa ze spektakularnymi terenami zewnętrznymi i zapierającymi dech w piersiach widokami. Organiczne linie wież zachodnich powtarza się na Sheikh Zayed Road w dwóch West Towers; Utwórz elegancką Brama do Dubaju & # 39; Śródmieście. NIEKTÓRE INNESY Pięknie proporcjonalne i ukończone na najwyższym poziomie, Wnętrza świętują wyjątkowe widoki na panoramę Dubaju & # 39; i dotrzeć do do Zatoki Arabskiej. Przestronne przestrzenie mieszkalne są zalane naturalnym światłem Okno sufitowe. PUTY INSPIRUJĄCE Każda z wież została starannie zaprojektowana, zapiera dech w piersiach Pokaż korytarze z każdej perspektywy; od Sheikh Zayed Road do Zatoki Arabskiej; od Kanału Dubajskiego do centrum miasta; z Safa Park do Dubai Marina. AYKON PLAZA Głównym celem rozwoju jest AYKON Plaza, podwyższona platforma, który łączy wschodniej wieży i zapewnia społeczności własne piękne obszary w do odprężania i relaksu. Jest coś dla wszystkich grup wiekowych i nastrojów, Zaproś baseny i specjalne miejsca do ćwiczeń dla kultury kawiarni ulicznej i luksusowych butików - o wiele więcej niż. KLUB Klub jest ekskluzywnym środowiskiem tylko dla mieszkańców o nowoczesnym gatunku na uroku starego świata. Klub oferuje spektakularny widok na okolicę oraz miejsce do relaksu i spotkań towarzyskich. Adres w Dubaju o globalnym odwołaniu kanał w Dubaju Nowy i stary Dubaj, kanał, która tworzy nową wyspę w mieście p , przechodzi przez szereg stylów życia i rekreacji, w tym Hotele, restauracje i opcje sprzedaży detalicznej. Istnieje również przystań, promenada i kilka stacji, dzięki którym jest to najwyższej klasy węzeł morski. Sheikh Zayed Road Jako główna arteria pojazdów w Dubaju i najdłuższa droga w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Sheikh to Zayed Road oferuje łatwy dostęp do reszty miasto i inne Emiraty poza; a także spektakularne tło niektórych najbardziej znanych drapaczy chmur w Dubaju APARTAMENTY - TURM WSCHODNI Zamieść swój dom w mieście AYKON i ciesz się niesamowitym widokiem na okolicę. Wybierz spośród studiów i rezydencji z jedną, dwiema i trzema sypialniami. p