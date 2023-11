New residence Sportz with swimming pools, a spa and a business center, Dubai Sports City, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €5,35M

1. poziom - plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, lobby, recepcja, sala kinowa, sala gier, basen olimpijski, miejsce do opalania, basen dla dzieci, studio fitness, strefa jogi, szatnie, centrum SPA, jaskinia solna, sauna, łaźnia turecka, parking dla gości, dostęp do podziemnego parkingu. 2. poziom - część wypoczynkowa, coworking, biblioteka, taras zewnętrzny, jadalnia, otwarta kuchnia, pomieszczenie na cygara, galeria, ogród na dachu. 3-11 poziomów - przestronne apartamenty, dwupoziomowe i penthouse. Cena obejmuje miejsce parkingowe: 2 sypialnie: 1 miejsce parkingowe 3 sypialnie: 2 miejsca parkingowe 4 sypialnie: 3 miejsca parkingowe 5 i 6 sypialni: 4 miejsca parkingowe Panoramiczne okna oferują niezapomniany widok drapaczy chmur Burj Al Arab, Burj Khalifa i Dubai Marina, a także wspaniałe widoki na Palm Jumeirah i Zatokę Perską. Apartamenty na parterze mają najpiękniejsze widoki na morze, a także ciche prywatne ogrody i baseny. Zalety Elastyczny system płatności: 20% - w momencie rezerwacji 5% - 60 dni po dniu rezerwacji 5% - 120 dni po dniu rezerwacji 5% - ukończenie budowy o 20% 5% - ukończenie budowy o 30% 5% - ukończenie budowy o 40% 5% - ukończenie budowy o 50% 5% - ukończenie budowy o 60% 5% - ukończenie budowy o 70% 40% - po zakończeniu projektu Lokalizacja i pobliska infrastruktura Palm Jumeirah jest jedną z najbardziej poszukiwanych społeczności w Dubaju; oferuje liczne możliwości rozrywki, od posiłków i klubów nocnych po zajęcia rodzinne. W odległości krótkiej przejażdżki od Sheikh Zayed Road, The Palm jest dobrze skomunikowany z resztą Dubaju. Jest także domem dla kilku pięciogwiazdkowych nieruchomości hotelowych i fantastycznych lokali gastronomicznych. Nic więc dziwnego, że Palm Jumeirah jest popularnym miejscem do cieszenia się piękniejszymi przyjemnościami życia. Odległości od kompleksu: 1 minuta - nabrzeże Palm Jumeirah 3 minuty - Atlantis The Palm Hotel 12 minut - Nakheel Mall 18 minut - Dubai Marina 25 minut - Emirates Golf Club, Burj Al Arab, Mall Of The Emirates Museum of the Future 30 minut - międzynarodowe centrum finansowe 35 minut - międzynarodowe lotnisko w Dubaju