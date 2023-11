Volta Tiger

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €400,000

BYĆ CZĘŚCIĄ PRZYSZŁOŚCI DUBAJ Pozdrów swoją przyszłość w Emaar South. Żyj w nowej społeczności, która wspiera Twoje wizje, w której możesz być innowatorem i osiągnąć swoje ambicje. LOKALIZACJA IDEALNA 7 MINUT ’ dojechać na międzynarodowe lotnisko Al Maktoum 10 MINUT ’ jedź do Dystryktu 2020: przyszła wizja Expo 2020 Dubai 20 MINUT ’ jechać do Dubai Marina 30 MINUT ’ jechać do centrum Dubaju 50 MINUT ’ jechać do Abu Zabi PRZYSZŁOŚĆ KOŃCOWYCH MOŻLIWOŚCI Po pięciu wyprzedanych fazach następuje szósta faza najbardziej poszukiwanych willi w Dubaju. Expo Golf Villas 6 obejmuje eleganckie luksusowe wille z trzema i czterema sypialniami, z dzielnicą 2020, przyszła wizja witryny Expo 2020 Dubai, tuż za progiem, wraz z 18-dołkowymi mistrzostwami pole golfowe, bujne zielone parki i światowej klasy udogodnienia. ŻYCIE W IDEALNEJ RÓWNOWAGI Usytuowany wśród pięknie zaprojektowanych zieleni i położony obok rozległego parku dzielnicy i zasięg jazdy, z pierwszym 15-minutowym miastem ZEA, District 2020, zaledwie kilka minut od Expo – Wille golfowe są idealnym domem dla osób poszukujących zrównoważonego stylu życia. ZNALEZIONO W NATURZE Każda elegancka willa ma okna sięgające od podłogi do sufitu, które wzmacniają piękne widoki na zapraszające wspólne przestrzenie, bujne parki i nieskazitelne zielone trawniki. Hojne prywatne balkony przybliżają Cię jeszcze bardziej do natury. NOWOCZESNY PROJEKT Wróć do domu do swojej wyjątkowo nowoczesnej willi. Zdefiniowane przez prostotę formy i czystej architektury linie – każda willa z trzema i czterema sypialniami oferuje idealne połączenie elegancji i wyrafinowania. KURS GOLFA Udoskonal swoją grę na 18-dołkowym mistrzowskim polu golfowym. Nieskazitelne tory wodne Nieskazitelnie wypielęgnowani Zieloni Domek światowej klasy obiekty Doświadczenia kulinarne