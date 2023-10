Residential complex with swimming pools and Italian furniture, in a quiet green neighbourhood JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €224,771

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Q Gardens Lofts – kompleks wielomieszkaniowy premium, który będzie zlokalizowany na Jumeirah Village Circle ( JVC ), jednej z najpopularniejszych społeczności rodzinnych w Dubaju z rozwiniętą infrastrukturą. AYS Developments LCD będzie zawierać eleganckie studia i 1 – apartamenty z 4 sypialniami. Minimalistyczny design projektu jest organicznie połączony z wyjątkowymi udogodnieniami, które będą dostępne dla mieszkańców. Infrastruktura projektu obejmuje kino, siłownię z nowoczesnym sprzętem i pokój zabaw dla dzieci. Na dachu kompleksu znajduje się basen krajobrazowy z regulowaną temperaturą wody i strefa relaksacyjna otoczona roślinami ozdobnymi. Ponadto na otwartym terenie Q Gardens Lofts znajduje się ogród krajobrazowy, ścieżki spacerowe, miejsce do grillowania oraz plac zabaw i basen. Q Gardens Lofts oferuje kolekcję studiów i apartamentów z wysokiej jakości wykończeniami i sprzętem gospodarstwa domowego znanych światowych marek. Powierzchnia rezydencji waha się od 36 do 443 m2. Wnętrza zostały zaprojektowane w neutralnej palecie kolorów, apartamenty wyposażone są w stylowe i funkcjonalne meble, a także przemyślany system oświetlenia. Panoramiczne okna, z których roztacza się wspaniały widok na okolicę JVC, zapewniają pokoje z dobrym naturalnym światłem. Każdy obiekt jest wyposażony w system « smart home », który pozwala kontrolować temperaturę powietrza w pomieszczeniu, urządzenia multimedialne i inne ważne funkcje w mieszkaniu za pomocą aplikacji mobilnej. Lokalizacja: Kompleks będzie zlokalizowany w dzielnicy 13, której infrastruktura obejmuje wszystkie istotne społecznie udogodnienia niezbędne dla rodzin z dziećmi. Otwarte są tu dobrze ugruntowane przedszkola, wysoko oceniane szkoły, placówki medyczne i centra handlowe. W pobliżu znajduje się popularny supermarket West Zone Fresh, supermarkety Al Madina Market JVC, a także Spinneys i Choithrams z szeroką gamą produktów wysokiej jakości oraz możliwością zorganizowania dostawy do domu. Dzięki dogodnej lokalizacji JVC obok dużych skrzyżowań transportowych Mohammed Bin Zayed Road i Al Khail Road właściciele studiów i apartamentów w Q Gardens Lofts szybko uzyskają dostęp do słynnych atrakcji Dubaju, centrów handlowych, restauracje, hotele i miejsca rozrywki. W ciągu niecałych pół godziny będą mogli dostać się do centralnej dzielnicy Downtown Dubai i popularnej społeczności spa Dubai Marina. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!