Modern residence Onyx with a swimming pool and around-the-clock security, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €243,446

50–81 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Azizi Pearl to jeden z najnowszych tętniących życiem kompleksów mieszkaniowych w Dubaju. Kompleks oferuje szeroką gamę najwyższej jakości udogodnień. Każdy apartament ma panoramiczne okna, z których widać ekscytujący widok na miasto. Kompleks Pearl Premium znajduje się w Al Furjan. Wokół kompleksu znajduje się piękny teren krajobrazowy. Wewnątrz: basen, siłownia, sauna. Do dyspozycji mieszkańców: zadaszony parking i usługi konsjerża. Kompleks położony jest pomiędzy Sheikh Zayed Road i Mohammed Bin Zayed Road, co zapewnia dogodny ruch do innych części miasta. Możesz dostać się do centrum handlowego Ibn Batatua w 7 minut, do Dubai Marina i JBR w 10 minut, do Palm Jumeirah w 15 minut. Al-Furjan, jedna z najlepiej prosperujących dzielnic mieszkaniowych w Dubaju i znana jako korytarz wzrostu emiratu, jest dobrze skomunikowanym, ekskluzywnym, tętniącym życiem i przyjaznym rodzinie obszarem. 1 min – Stacja metra Al-Furjan 7 min – JAFZA i centrum handlowe Ibn Battuta 10 min – Dubai Marina i JBR 15 min – Palma Joumeira 20 min – Międzynarodowy port lotniczy Al-Maktum ( DWC ) 25 min – DIFC i Business Bay 30 min – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju Zadzwoń lub napisz, doradzaj za darmo, opowiedz wszystko o najbardziej dochodowych obiektach zagranicznych nieruchomości!