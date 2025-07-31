Kompleks mieszkalny La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

La Perla: Życie z widokiem na morze na wyspie Al Marjan
La Perla Przewodniczący Rezydencje to zespół architektoniczny łączący w sobie lekkość wybrzeży, harmonijne linie i rzemiosło premium.
Budynek składa się z dwóch poziomów piwnicy, poziomu wejścia, sześciu pięter mieszkalnych oraz dachu z panoramicznym salonem.
Główne cechy projektu
Rodzaje domów:
Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2027
50 / 50 Plan płatności:
Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2027
Metody płatności:
Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy La Perla mają dostęp do:
Lokalizacja i transport
Kompleks jest dogodnie położony w pobliżu kluczowych atrakcji:
Dlaczego wybrałeś La Perlę?