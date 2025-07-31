  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Kompleks mieszkalny La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$588,155
BTC
6.9959866
ETH
366.6895704
USDT
581 499.7355269
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
Zostawić wniosek
ID: 33348
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

La Perla: Życie z widokiem na morze na wyspie Al Marjan

La Perla Przewodniczący Rezydencje to zespół architektoniczny łączący w sobie lekkość wybrzeży, harmonijne linie i rzemiosło premium.

Budynek składa się z dwóch poziomów piwnicy, poziomu wejścia, sześciu pięter mieszkalnych oraz dachu z panoramicznym salonem.

Główne cechy projektu

  • Cena: od 2,16 mln do 8,23 mln
  • Powierzchnia: od 70 m2 do 432 m2
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Rodzaje domów:

  • 1-3 pokojowe apartamenty

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2027

50 / 50 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2027

  • 10% przy rezerwacji
  • 40% podczas budowy
  • 50% po zakończeniu budowy

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptujemy gotówkę w Rosji - Ruble, Euro, Dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy La Perla mają dostęp do:

  • Nieskończoność basen z widokiem na Zatokę
  • Nowoczesne centrum fitness i obszar jogi
  • Plac zabaw dla dzieci i pokój gier
  • Promenada krajobrazu
  • Obszary grillowania i salony na świeżym powietrzu
  • SPA i sauna
  • Parking podziemny
  • 24 / 7 ochrona i CCTV.

Lokalizacja i transport
Kompleks jest dogodnie położony w pobliżu kluczowych atrakcji:

  • 5 minut do Al Marjan Island Boulevard
  • 8 minut do Wynn Resort
  • 13 minut do klubu golfowego Al Hamra i wioski Al Hamra
  • 35 minut do lotniska RAK
  • 55 minut do DXB (Dubai International Airport)

Dlaczego wybrałeś La Perlę?

  • Produkt gotowy: W pełni umeblowane - gotowe do przeniesienia lub wynajęcia natychmiast po zakończeniu. Odwołanie inwestycyjne: Prestiżowa lokalizacja na wyspie Al Marjan gwarantuje wzrost wartości.
  • Rozwinięta infrastruktura: spa, centrum fitness, tereny dla dzieci i inne udogodnienia w kompleksie.
  • Wygodne logistyka: bliskość lotnisk i centrów handlowych.
  • Estetyka i komfort: malownicze krajobrazy przybrzeżne i najwyższej jakości konstrukcja.

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$268,493
Zespół mieszkaniowy New residence Grandala with a swimming pool and a club in Al Satwa area, in the heart of Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$689,253
Zespół mieszkaniowy Manazel Al Khor
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$371,233
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$383,976
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,09M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$588,155
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$117,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 22
Nowy start Q-Gardens-Lofts - Deweloperzy AYS w Jumeirah Village Circle, położonym obok FIVE JVC Hotel Jednostki ogółem: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Studia  ✅ 1BED + pranie lub nauka ✅ 2BED + pranie + Badanie ✅ 2BED Dupleks + pralnia + badanie lub Maid / 2 opcje Plung pool + prywat…
Deweloper
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Zespół mieszkaniowy Bay Grove Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$503,675
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty w nadmorskim kompleksie mieszkaniowym Bay Grove Residences na obszarze Wysp Dubajskich! Blisko morza! Najlepsza lokalizacja! Piękny widok na morze! Udogodnienia premium! Mieszkania na życie i inwestycję! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Zespół mieszkaniowy Electra by Acube Developments
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$208,815
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 42
Przytulne apartamenty w nowym projekcie Electra firmy Acube Developments w popularnej dzielnicy Jumeirah Village Circle (JVC)! Na życie i inwestycję! Wysokie dochody z inwestycji - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestora! Termin dostawy - 2 kwartały. 2027 Udogodnienia: duży basen dla dor…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje